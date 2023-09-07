Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan sonucu grup yolunda ulaşım kapandı
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Espiye-Ericek grup yolu ulaşıma kapandı. Sağanak yağışın ardından Bakacak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Espiye- Ericek grup yolu ulaşıma kapandı.
Dün gece saatlerindeki sağanak sonrası grup yolunun Ericek-Avluca arasında yer alan Bakacak mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan sürüklenen kayalar nedeniyle grup yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA / Yaşam