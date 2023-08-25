Giresun'un Alucra ilçesinde ev ve samanlık yangını

Giresun'un Alucra ilçesinde Cafer Konukçu'ya ait evde çıkan yangın samanlığa ve bahçedeki traktöre sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Alucra ilçesinde ev ve samanlık yandı.

İlçenin Aktepe köyünde Cafer Konukçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlığa, ardından da bahçedeki traktöre sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Alucra Belediyesi İtfaiyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Ev, samanlık ve traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.