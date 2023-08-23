Giresun'da Serinlemek İçin Çaya Giren Kişi Boğuldu

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Durmuş Arabul (67) serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Yanındaki torunu ise kurtarıldı.

GİRESUN'da serinlemek için caya giren Durmuş Arabul (67) boğuldu, yanındaki torunu ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamoluk ilçesi Fındıklı köyünde meydana geldi. Durmuş Arabul, torunu Affan Kartal Arabul (11) ile serinlemek için Kelkit Çayı'na girdi. Bir süre sonra Arabul gözden kayboldu, torunu ise çırpınmaya başladı. Çevredekiler küçük çocuğu kurtarırken; Durmuş Arabul, bulunamadı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, aramalar sonucu Durmuş Arabul'un cansız bedenine ulaşıldı.