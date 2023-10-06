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Giresun'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın yaşandığı köydeki kamyon sürücüsü park ederek aracın kontrolünü yaparken frenin boşalması sonucu geri kayarak uçuruma düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.