Giresun'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın yaşandığı köydeki kamyon sürücüsü park ederek aracın kontrolünü yaparken frenin boşalması sonucu geri kayarak uçuruma düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Güce ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yukarıboynuyoğun köyünde, 28 TE 125 plakalı kamyon, sürücüsü Kemal Özdemir'in park ederek arka bölümü kontrol etmek için indiği sırada freni boşalarak geri kaydı.
Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyondaki Nedime Aydın (58), Merve Aydın (25) ve Pakize Meşe (43) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nedime Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma sürüyor.