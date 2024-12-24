Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Ankara'da içeri girmek istediği binanın zilini arayan bir vatandaş, kapının girişindeki tuhaflığı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu.

Görüntünün altına "Hesap kitap hak getire", "Cidden çok saçma", "Yurdum insanı", "Balkonu olmayan evde balkon kapısı gördük buna şaşıramam", "Mühendislik harikası" şeklinde yorumlar yapıldı.