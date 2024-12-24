Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
Ankara'da bir vatandaş, girdiği binanın zilindeki tuhaflığı fark edince o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Bir mühendislik harikası daha" şeklinde yorumlar yapıldı.
Ankara'da içeri girmek istediği binanın zilini arayan bir vatandaş, kapının girişindeki tuhaflığı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu.
Görüntünün altına "Hesap kitap hak getire", "Cidden çok saçma", "Yurdum insanı", "Balkonu olmayan evde balkon kapısı gördük buna şaşıramam", "Mühendislik harikası" şeklinde yorumlar yapıldı.