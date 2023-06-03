Gerze'de Depremzedelere Konser Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için konser düzenlendi. Gerze Belediyesi Konservatuvarı tarafından verilen konser, depremzedeler yararına gerçekleştirildi. Ayrıca belediye destek hizmetleri ekipleri de yaz hazırlıklarına başladı.

Gerze'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için konser düzenlendi.

Gerze Belediyesi Konservatuvarınca Belediye Kültür Merkezinde depremzedeler yararına konser verildi.

Konsere katılan Kaymakam Tekin Dundar, koro sanatçılarına duyarlılıkları dolayısıyla çiçek sundu.

Gerze Belediyesi Destek Hizmetleri yaz hazırlıklarına başladı

Gerze Belediyesi Destek Hizmetleri ekiplerince Hurmadibi sahilinde çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze'yi yaz aylarına hazırlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gerek üstyapı gerekse sahil düzenlemeleri olsun, bir çok alanda detaylı çalışmalar sağlıyoruz. İlçemizin birkaç adım ileriye gitmesi için gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum." dedi.