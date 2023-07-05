Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı. Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı. İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar, gözlerine inanamadı. Etçil çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı. İşyeri çalışanlarında Süleyman Yavuz, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadığını söyledi. İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüğünü söyleyen Yavuz, çekirgenin etçil ve kimsenin bunlara zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Gercüş'te etçil dev çekirge görenleri şaşırttı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı.

Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı. İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar, gözlerine inanamadı. Etçil çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı.

İşyeri çalışanlarında Süleyman Yavuz, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadığını söyledi.

İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüğünü söyleyen Yavuz, çekirgenin etçil ve kimsenin bunlara zarar vermemesi gerektiğini belirtti.