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Gençlerin talebini geri çevirmedi! Dilovası belediye başkanı yöresel oyuna eşlik etti

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Gençlerin talebini geri çevirmedi! Dilovası belediye başkanı yöresel oyuna eşlik etti

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Şayir paylaştığı videoya "Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği'nin gençleri ile buluşup, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık" notunu düştü.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabı üzerinden gençlerle buluştuğu anları yayınladı. O anları yüzlerce kişi izledi.

PATİK DOKUMA OYUNUNA EŞLİK ETTİ

Yayınladığı videoda yöresel bir oyun olan "Patik Dokuma"ya eşlik eden Şayir, "Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği'nin gençleri ile buluşup, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık" dedi.

Gençlerin talebini geri çevirmedi! Dilovası belediye başkanı yöresel oyuna eşlik etti

KAMERAYA YANSIDI

Başkan Şayir, açıklamalarının devamında "Sonra gençlerimiz bölgenin yöresel "Patik Dokuma" oyununa eşlik etmemi istediler. Bizde geri çevirmedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan o anlar kameraya da yansıdı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Yaşam

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