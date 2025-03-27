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Genç kızın nefes kesen cesareti! Sudan çıkardığını görenler gözlerine inanamadı

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Akarsuya giren genç kız, büyük bir cesaret örneği sergileyerek eliyle dipten devasa bir kedi balığı çıkardı. O anlara ait görüntü kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Akarsuya giren genç bir kız, elini suyun dibine daldırarak devasa büyüklükte bir kedi balığını yakalamayı başardı. Büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden genç, balığı çıkardığı anlarla izleyenleri hayrete düşürdü.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, genç kızın cesaretini öven yorumlar yaparken, birçok kişi de olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştı.

Genç kızın nefes kesen cesareti! Sudan çıkardığını görenler gözlerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu kız, köpek balığı bile çıkarır abi ben ikna oldum:))

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Haber Yorumlarıalperen84:

o balıkta diş yoktur ve o kadın bunu çok iyi biliyor o sebepten dolayı cesaretli

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu haber mi yoksa bi haber mi içerikte yer zaman nerede

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Haber Yorumlarıerman genç :

Çipura Yayın Balığını yakalamış

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