Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet - Haberler

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Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada genç bir kız, bağlama çalan babasının odasına kamera ile girdi. İkilinin düeti, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan çeşitli paylaşımlar viral olmaya devam ediyor. Genç bir kız tarafından yapılan paylaşım ise kısa süre içerisinde çok izlenenler arasına girdi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPTI

Genç kız, elindeki telefonun kayıt düğmesine bastıktan sonra kendi odasında bağlama çalan babasının yanına gitti. Kızını gören adamın mutluluğu gözlerinden okundu.

DÜETLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kızın odaya girmesinin ardından babası da bağlamanın sesini artırırken, kili arasındaki düet, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

ben sahsen begenmedim aslina uygun degil

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