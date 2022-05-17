Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet - Haberler

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan çeşitli paylaşımlar viral olmaya devam ediyor. Genç bir kız tarafından yapılan paylaşım ise kısa süre içerisinde çok izlenenler arasına girdi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPTI

Genç kız, elindeki telefonun kayıt düğmesine bastıktan sonra kendi odasında bağlama çalan babasının yanına gitti. Kızını gören adamın mutluluğu gözlerinden okundu.

DÜETLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kızın odaya girmesinin ardından babası da bağlamanın sesini artırırken, kili arasındaki düet, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.