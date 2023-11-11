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Gemlik'te şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun çatısı kısa süreli etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yerinden söküldü. Uçan çatının tamamı sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi. Hasar oluşan araçların ve çatının kaldırılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.