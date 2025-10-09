Haberler

Geminbeli Geçidi'nde Sonbahar Renk Cümbüşü
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbahar mevsiminde sunduğu rengarenk görüntü ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. 2010 metre rakımlı alanda ağaçların yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla oluşturduğu manzara, ziyaretçilere sonbaharın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile masalsı bir görsellik sunuyor.

Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde sonbahar mevsiminin etkisiyle renk çeşitliliği yaşanıyor. Sarp bir bölgeden geçen yolun her iki tarafında bulunan ağaçlar bugünlerde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarından oluşan manzaraya büründü. 2 bin 10 metre rakımlı bölgede mevsimin etkisi ile renk değiştiren ağaçlar, pastel tonları ile bölgeden geçenlerin ilgisini çekiyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları bugünlerde bölgeyi sıkça ziyaret edip, bolca fotoğraf çekiyor. Engebeli araziden geçen, kıvrımlı yolları ile de farklı bir özelliği bulunan bölge, bugünlerde yolculuk yapanlara sonbaharın tüm güzelliğini izleme fırsatı sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
