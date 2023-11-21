Gemici Metin Usta, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden Metin Usta, 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ olarak kurtulmuştu. Usta'nın her seferinde 'Son seferim' diyerek ayrıldığı öğrenildi.

Bu kez son seferine çıktı... Zonguldak'taki gemi kazasında hayatını kaybeden Metin Usta son yolculuğuna uğurlandı

Metin Usta'nın Çanakkale Boğazı'nda 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi

GİRESUN - Zonguldak açıklarında önceki gün batan kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Usta'nın 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda yaşadığı ve kurtulduğu gemi kazası sonrasında çıktığı her gemi seferinde, "Son seferim, son seferim" diyerek evinden ve yakınlarından ayrıldığı öğrenildi.

Görele merkez Hasanağa Camii'nde kılınan cenaze namazına Usta'nın yakınları, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Usta'nın cenazesi ilçenin Sağlık Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Yaklaşık 35 yıllık gemici olan Usta'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Her seferinde 'Son seferim, son seferim' diyordu"

Metin Usta'nın kardeşi Aydın Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin yaklaşık 20 yıl önce de Çanakkale boğazında bir gemi kazasından sağ olarak kurtulduğu söyledi. Usta "O kazadan tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti. Her gemiye gidişinde son seferine çıktığını söylerdi. Yine de çalışırdı. Rahmetli, her seferinde, 'son seferim, son seferim' derdi" ifadelerini kullandı.