Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?

Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
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Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
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İmam nikahında gelin, mehir olarak 500 gram 22 ayar altın istedi. İmamın damada "Sen ne diyorsun bu işe?" sorusuna damat, "Sevdiğimiz, yapacak bir şey yok. Tabii ki yapacağız" yanıtını verdi.

İmam nikahı sırasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Nikah esnasında mehir hakkını kullanan gelin, 500 gram 22 ayar altın talebinde bulundu. Bu isteğin ardından imam, damada dönerek "Sen ne diyorsun bu işe?" diye sordu. Damat ise tereddütsüz bir yanıt vererek, "Sevdiğimiz, yapacak bir şey yok. Tabii ki yapacağız" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

Altın için evleniyor olay bu kadar basit. Fazla sürmez bu evlilik.

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Damat 510gr verene satar seni bu yol yakinken dön

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıSer_hat:

Allah çarpsın ben olsam,sen ciddimisin der orada düğünü nikahı iptal ederim.

Yorum Beğen70
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Haber Yorumlarırk9rc8g895:

şimdiden yanmaya başladı damat bu zamanda evlenmekte zor istekler açaip oldu yuva kurmaya değil damat soyma evliliği ????

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıMehmet Kökmen:

2000000 TL eder. Sıfır araba parası. Ev falan değil yani...

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