Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!

"Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal" olarak bilinen mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler haberlere konu oluyor. Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir imam nikahı töreninde, hocanın "Ayhan Bey, Begüm Hanım'a mehir olarak kaç kilo altın vereceksin? sorusunu sordu. Damat ise "Ne kadar isterse" diye yanıt verdi. Gelin ise "5 kilo altın" deyince odadakiler şoke oldu.

BABASI MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 21 milyon olan bu miktara gelinin babası olaya hemen müdahale ederek "Babam ne yaptın! Bunun dönüşü yok" diyerek miktarın çok olduğunu ifade etti. Daha sonra gelin 150 gram altında karar kıldı.