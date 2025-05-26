Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!

Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!
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Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!
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Resmi nikah sonrası imam nikahı kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Mehir olarak ne istediği sorulan gelin, "5 kilo altın" deyince gelinin babası ile "Babam ne yaptın!" dedi. Gelin daha sonra 150 gram alına razı edildi.

"Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal" olarak bilinen mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler haberlere konu oluyor. Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir imam nikahı töreninde, hocanın "Ayhan Bey, Begüm Hanım'a mehir olarak kaç kilo altın vereceksin? sorusunu sordu. Damat ise "Ne kadar isterse" diye yanıt verdi. Gelin ise "5 kilo altın" deyince odadakiler şoke oldu.

BABASI MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 21 milyon olan bu miktara gelinin babası olaya hemen müdahale ederek "Babam ne yaptın! Bunun dönüşü yok" diyerek miktarın çok olduğunu ifade etti. Daha sonra gelin 150 gram altında karar kıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Gelinin ki altın kaplama sanırım.

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

hakkı istemek isterse 50 kg altın ister.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

En kısa zamanda o karıyı boşa arkadaş... Zaten 3 seneye kalmaz boşarsın

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBulent Turker:

Baldızı da yanında promosyon isteyeydin sen de...

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıBükücü:

O değil de gelin iyi pazarlıkçıymış 5 kilo dan 150 grama kadar düşmüş :)

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