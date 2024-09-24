Gelin konukları uğurlarken damat kaçtı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Manisa'daki bir düğünde gelin, misafirleri uğurlarken yanında duran damadın bir anda kaçmaya başladığı görüldü. Damadın bu davranışına ilk başta kimse bir anlam veremedi. Ancak çok geçmeden damadın tören sonunda arkadaşlarından dayak yememek için kaçtığı anlaşıldı.
Manisa'da bir düğünde kayda alınan görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntülerde gelinin düğüne katılan misafirleri uğurladığı sırada yanında duran damadın bir anda koşar adımlarla kaçtığı görüldü. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı ve damadın tören sonunda arkadaşlarından dayak yememek için kaçtığı anlaşıldı.