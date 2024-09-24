Gelin konukları uğurlarken damat kaçtı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Manisa'da bir düğünde kayda alınan görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntülerde gelinin düğüne katılan misafirleri uğurladığı sırada yanında duran damadın bir anda koşar adımlarla kaçtığı görüldü. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı ve damadın tören sonunda arkadaşlarından dayak yememek için kaçtığı anlaşıldı.