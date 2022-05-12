Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitle tarafından tanınan Becky Jeffries adlı kadın, önceki günlerde dünyaevine girdi. Jeffries'in düğünü sırasında ise çok ilginç bir olay yaşandı.

DÜĞÜNÜ YARIDA KESMEK İSTEDİ

Gelin Jeffries, her şeyin iyi gittiği sırada bir anda damada ve yakınlarına dönerek düğünü yarıda kesmek istediğini söyledi. Jeffries'e bunun nedeni sorulduğunda ise ilginç bir cevapla karşılaşıldı.

KIYAFETİNDEKİ EKSİKLİĞİ FARK ETTİ

Kıyafetinin arkasındaki eksikliği fark eden Jeffries, moralinin aşırı derecede bozulduğunu ve düğüne devam edemeyeceğini söyledi. Gelinin düğünü yarıda kesmek istemesinin nedenini öğrenen konuklar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı konuklar, talebi nedeniyle geline tepki gösterdi.