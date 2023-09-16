Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın konuşmasıyla başlayan festivalde tarım alanında yapılan çalışmalar ve yeni barajın yapımı hakkında bilgi verildi. Festivalde halk oyunları gösterisi sunuldu ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Geleneksel Beypazarı Hasat Festivali başladı.

Festivalin açılışında konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tarım alanında ilçeye önemli katkılar sağladıklarını belirterek, yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Kaplan, "Çiftçilerimize buradan müjde; Uruş bölgemizde Sami Demirbilek Barajı olarak bilinen ve yıllarca yapımına başlanmayan barajın Allah'ın izniyle yakında yapımına başlanacak. Barajın tamamlanmasıyla Beypazarı ve bölgesinin içme suyu sorunu ortadan kalkarken, 70 ila 100 bin dönüm arazi de sulu tarıma kavuşmuş olacak." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın selamlama konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ardından katılımcılar, festival alanını gezdi.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, yarın sona erecek.