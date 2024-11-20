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Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı

Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı
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Uludağ'daki bir otelin restoranında satılan çorba, bu sezon da gündemde. Geçen sene 500 liraya satılan çorba, yeni sezonda kasesi bin liradan tatilcilerin damak tadına sunulacak. Otelin işletme müdürü, içerisinde kurutulmuş dağ mantarı ve ceviz olan çorbanın fiyatının maliyetlere göre uygun olduğunu söyledi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ, 1980 metreye uzanan pistleri ve doğasıyla değil, bir otelin restoranında bin liraya satılan çorbasıyla da gündemde. Bir otelde satışa sunulan bin liralık çorbanın dışında salatanın 700 lira olduğu menüde dağ tostunun fiyatı da 600 lira.

"YÖRE İNSANLARININ TOPLADIĞI MANTARLARLA YAPILIYOR"

Çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin liraya kadar çıkan, 3 farklı çeşit dağ mantarı bulunduğuna dikkat çekip, "Çorbamız hala menümüzde mevcut, bu sezon da aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Çorbamızın içerisinde, buranın ormanlarında yetişen mantar çeşitleri var. Bir de ceviz var. Buradaki yöre insanının topladığı mantarlarla yapıyoruz çorbamızı. Burada birkaç işlemden geçtikten sonra, bu şekilde önümüze servis olarak geliyor. Mantarların bazıları buraya özgü, diğer alanlarda da olan mantarlar var tabii ki içinde" diye konuştu.

Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı

BU SEZON KASESİ BİN LİRA

Dağ mantarı çorbasının kasesinin bu sezon bin liradan servis edileceğini söyleyen Güngör, "Çorba geçen sezon büyük bir patlama yaptı. Çorbamız zaten menümüzde mevcuttu. Abartılı bir şekilde fiyatı ön plana çıktı. Lezzeti değil. Lezzeti ön plana çıksın, sunumu ön plana çıksın isterdik. Özel bir çorba, buraya has bir çorba. Maalesef fiyatı ön planda daha çok durdu. Bin liradan bu sene çorbamızı servis edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Yaşam
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