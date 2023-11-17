Gebze'de otomobil bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Güney yan yolda seyreden M.T.S. idaresindeki 20 GE 612 plakalı otomobil bariyere çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi M.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durmlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam