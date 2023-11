Gaziemir Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İş Birliği Protokolü İmzaladı

Gaziemir Belediyesi ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Gaziemir Belediyesi, veteriner sağlık hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, yeni cihazlarla donattığı klinikte, hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini yapan belediye, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığı protokolle, can dostlar için yeni bir iş birliği yaptı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun'un imzaladığı protokol kapsamında, yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Protokol çerçevesinde HAKTİM, belediye personellerine, öğrencilere ve ilçe halkına yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenleyecek. HAKTİM, belediyeye bağlı, mahalle sakinlerinden oluşturulacak MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) Ekibi'ne afet bilincini arttırma ve farkındalık yaratma konularında destek sağlayacak. Dernek, belediye tarafından gerçekleştirilecek eğitim, çalıştay, sempozyum, tatbikat vb. faaliyetlere temsilci görevlendirecek. Protokol kapsamında AB, STİGM v.b. kurum kuruluşlardan hibe almak için dernek ve belediye iş birliğinde projeler geliştirilecek.

Gaziemir Belediyesi ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği arasında imzalanan protokolle sokak hayvanları için özel bir çalışmayı daha başlatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Göreve gelir gelmez Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü güçlendirerek, can dostlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını artırdık. Sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığımız protokolle, can dostlarımız için yeni bir hizmeti başlatmış olduk. Protokol kapsamına göre yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda dernekle iş birliği yapacağız. Can dostlarımız emin ellerde!" diye konuştu.