Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.