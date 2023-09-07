Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.
Kaynak: AA / Yaşam