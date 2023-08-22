Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te bir motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücü Mert Baş hayatını kaybederken, arkasında oturan Ahmet Değirmenci ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bir motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAza, 03.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş- Düztepe yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mert Baş'ın kullandığı motosiklet, beton bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Mert Baş olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan 1 çocuk babası 21 yaşındaki Ahmet Değirmenci ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Değirmenci'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mert Baş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - GAZİANTEP