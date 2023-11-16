Gaziantep'te Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün yön direği ve trafik ışıklarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüs yön direği ile trafik ışıklarına çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kuru (47) yönetimindeki 56 AAK 875 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kaygnlaşan yolda bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yön direğine ardından kırmızı ışık direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ahmet Kuru, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.