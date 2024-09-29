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Gaziantep'te 10 Yaşındaki Kız Boğularak Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 10 Yaşındaki Kız Boğularak Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bağ evinin havuzuna düşen 10 yaşındaki Reem Aksoy boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GAZİANTEP'te bağ evindeki havuza düşen Reem Aksoy (10), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte misafirliğe giden Reem Aksoy, bağ evi bahçesindeki havuz kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra Aksoy, gözden kayboldu. Ailesi havuzda gördüğü kızlarını hemen çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalenin ardından Aksoy'u Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Reem Aksoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Reem Aksoy'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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