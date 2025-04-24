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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropikal Koi Parkı Açıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropikal Koi Parkı Açıldı
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Japonya ve Çin'den getirilen 27 bin yavru koi balığı ile Tropikal Koi Parkı'nı açtı. Özel havuzda beslenen balıklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropikal Koi Parkı açıldı.

Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirilen 27 bin yavru koi balığı, doğal yaşam parkı içinde hazırlanan 500 tonluk havuzuna bırakılarak ziyarete açıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan özel havuzda biberonla yem verilen koi balıkları ziyaretçilerin ilgisini çekerken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler balıkları besledi. Fatma Şahin, koi balıklarının özel olduğunu belirterek. Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Yavru balıklarımızı besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar. Biberonla besleyerek çok hızlı büyüyecekler diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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