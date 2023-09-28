CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hıfzı Topuz için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bir süredir partideki değişim rüzgarları nedeniyle gerilen iki isim, "Sorunumuz yok" mesajı verseler de törende yan yana gelmedi.

'Sorun yok' mesajı verseler de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, cenazede yan yana gelmedi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hıfzı Topuz, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenaze namazına katılan isimler arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında vefat eden gazeteci Hıfzı Topuz için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Topuz'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Topuz'un eşi Ayşe Topuz, oğlu Kerem Topuz, torunları ve yeğenlerinin yanı sıra basın camiasından çok sayıda kişi katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hıfzı Topuz defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığına götürüldü.

YAN YANA GELMEDİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı. Son zamanlarda aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen iki isim yan yana poz vermedi.