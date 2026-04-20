Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda fotokapana karaca, kurt ve porsuk takıldı
Tekirdağ'ın Ganos Dağı'nda yerleştirilen fotokapanda, karaca, kurt ve porsuk gibi yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi. Bu durum bölgedeki biyolojik çeşitliliği gözler önüne serdi.
Tekirdağ'da hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormana kurulan fotokapan, bölgedeki biyolojik çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu. Kameraya yansıyan görüntülerde karacaların ormanda sakin adımlarla ilerlediği, kurtların bölgedeki varlığını sürdürdüğü ve porsukların gece saatlerinde hareket halinde olduğu anlar dikkat çekti.
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı