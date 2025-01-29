Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu

Şarkıcı Fulden Uras, baba acısıyla yıkıldı. Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Fulden Uras, 24 kez ameliyat masasına yattığını duyurmuştu. Ünlü isim şimdi de baba acısıyla yıkıldı.

"DOYAMADIM SANA BABAM"

56 yaşındaki şarkıcı, önceki gün entübe edildiğini duyurduğu babasının hayatını kaybettiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.

Uras, ardından babasının cenaze bilgilerini paylaştı.

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu da 2017 yılında ağır enfeksiyon geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.