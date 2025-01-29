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Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu

Fulden Uras'ın acı kaybı: Ünlü şarkıcı babasını kaybettiğini duyurdu
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Sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras, babasını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Uras, babasının vefat haberini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle paylaştı.

Şarkıcı Fulden Uras, baba acısıyla yıkıldı. Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Fulden Uras, 24 kez ameliyat masasına yattığını duyurmuştu. Ünlü isim şimdi de baba acısıyla yıkıldı.

"DOYAMADIM SANA BABAM"

56 yaşındaki şarkıcı, önceki gün entübe edildiğini duyurduğu babasının hayatını kaybettiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.

Fulden Uras'ın acı kaybı: Babasını kaybetti

Uras, ardından babasının cenaze bilgilerini paylaştı.

Fulden Uras'ın acı kaybı: Babasını kaybetti

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu da 2017 yılında ağır enfeksiyon geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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