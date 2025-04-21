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Fotokapanlar Doğa Zenginliğini Ortaya Çıkardı

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Kastamonu Ilgaz Dağı ve Bartın Küre Dağları milli parklarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gösteren görüntüler paylaştı. Vaşaklar, karaca, yaban domuzları ve kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kastamonu'daki Ilgaz Dağı ve Bartın'daki Küre Dağları milli parklarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda belirlenen sahalara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler paylaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde toplu halde gezen vaşaklar, karaca, yaban domuzu sürüsü ile kış uykusundan uyanan ayının ağaca yaslanarak kaşınma görüntüleri yer aldı.

Haber-Kamera: BARTIN,(DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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