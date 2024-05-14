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Foodiefest 2024: Lezzet ve Müzik Dolu Bir Festival Lifepark'ta!

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Yemek tutkunlarını heyecanlandıran bir etkinlik olan Foodiefest, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Lifepark'ta gerçekleşecek. Yemek dünyasının en lezzetli köşelerini ve sevilen sanatçıları bir araya getiren bu festival, unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Festivalde neler mi var?

Sokak Lezzetleri: Festival alanında 50'den fazla sokak lezzeti standı yer alacak. Hamburger, hotdog, kokoreç, tantuni gibi seçeneklerin yanı sıra vegan dostu alternatifler de sunulacak. Katılımcılar, çeşit çeşit sokak lezzetini deneyimleyerek lezzet dolu bir gün geçirecekler.

Sahne Performansları: Cem Yenel'in açılış performansıyla başlayacak olan festivalde, popüler müziğin genç yeteneği Melis Fis ve Latin ritimlerinin ustası Ayhan Sicimoğlu gibi sanatçılar sahne alacak. Milyonların sevgilisi Buray'ın enerjisiyle coşacak ve Köfn grubunun elektro-pop ve dünya müziği füzyonunu keşfedecekler.

Vegan Lezzetler: Foodiefest, lezzetin sadece et yemekleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Bu nedenle, festivalde vegan dostu ürünlerin bulunduğu özel satış noktaları ve standlar da yer alacak. Katılımcılar, vegan atıştırmalıklar, burgerler ve daha fazlasıyla lezzetli bir deneyim yaşayacaklar.

Foodiefest biletleri, Biletix ve Passo üzerinden satın alınabilecek. Her bilet, içerisinde 2 adet sokak lezzetinin dahil olduğu bir paketi kapsıyor.

Daha fazla bilgi ve güncellemeler için foodiefest.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Foodiefest 2024: Lezzet ve Müzik Dolu Bir Festival Lifepark'ta!

Haberler.com / Betül Cirit - Yaşam

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