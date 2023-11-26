Foça'da fırtına iskeleyi yıktı
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İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.
Foça'da fırtına iskeleyi yıktı
İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.
Foça'da sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı Denizde taşmalar meydana geldi.
Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.
Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam