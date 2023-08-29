Foça'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Foça'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü tören, fener alayı, halk oyunları gösterisi ve konserle kutlanacak. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tüm Foçalıları ve misafirleri kutlamalara davet ediyor.

Foça'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü tören, fener alayı, halk oyunları gösterisi ve konserle kutlanacak.

30 Ağustos Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek tören, çelenk sunumuyla saat 09.30'da başlayacak. Kavala Kafe önünde saat 20.30'da başlayacak Fener Alayı, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na kadar devam edecek. Aynı alandaki sahnelenecek halk oyunları gösterisinin ardından saat 21.15'te Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bando Orkestrası konser verecek.

"ZAFER COŞKUMUZU BİRLİKTE PAYLAŞALIM"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Foçalıları ve misafirlerimizi, Kahraman Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı en anlamlı zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmaya davet ediyoruz. Zafer coşkumuzu birlikte paylaşalım" dedi.