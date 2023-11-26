Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtınadan teknelerini korumak için limana bağlamaya çalışan balıkçılar adeta zamanla yarıştı. Fırtına sebebiyle oluşan dalgalar sahili döverek zor anlar yaşattı.

Fırtına balıkçılara zor anlar yaşattı: Teknelerini güvene alabilmek için zamanla yarıştılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtınadan teknelerini korumak için limana bağlamaya çalışan balıkçılar adeta zamanla yarıştı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Cide ilçesinde bulunan balıkçı tekneleri sahipleri de zor anlar yaşadı. Tekneleri dalgalar sebebiyle sürüklenmekten ve alabora olmaktan korumak isteyen balıkçılar adeta zamanla yarıştı. Teknelerini limana bağlamak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı.

İlçede metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü. Karayolları ve belediye ekipleri yola zarar veren dalgalar sebebiyle iş makineleri ile sahil şeridine kayalar yerleştirdi. İlçedeki yollarda fırtına sebebiyle oluşan su birikintileri ise ekipler tarafından tahliye edildi. Polis ve jandarma ekipleri ise fırtınanın tehlike oluşturduğu yol ve alanlarda güvenlik önlemi aldı.