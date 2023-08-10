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Finike'de yaralı köpek ormanlık alanda bulundu

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Koruca Mahallesinde orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla icra edilen devriye faaliyeti esnasında aç, susuz ve yaralı bir köpek gördü. Yaban domuzu tarafından yaralandığı değerlendirilen köpek, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Tedavisinin ardından köpek, Finike Belediyesi Sokak Hayvanları barınağına teslim edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Koruca Mahallesinde orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla icra edilen devriye faaliyeti esnasında aç, susuz ve yaralı bir köpek gördü.

Yaban domuzu tarafından yaralandığı değerlendirilen köpek, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü.

Tedavisinin ardından köpek, Finike Belediyesi Sokak Hayvanları barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Yaşam

Jandarma Antalya Yaşam Haberler

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