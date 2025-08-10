Fethiye'de Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

Fethiye'de Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekne pervanesinin çarpması sonucu yaralanan caretta caretta, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıp tedavi için teslim edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Şövalye Adası açıklarında tekne pervanesinin çarpması sonucu yaralanan caretta caretta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fethiye Şövalye Adası açıklarında meydana geldi. Denizde yaralı caretta carettayı görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, tekne pervanesi çarpması sonucu kabuğundan ve yüzgeçlerinden yaralanan caretta carettayı sudan çıkarıp, güvenli şekilde tekneye aldı. Yaralı deniz kaplumbağası, ilk müdahalenin ardından tedavi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

