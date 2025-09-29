Haberler

Fethiye'de Yağmur Eğlenceye Dönüştü

Fethiye'de Yağmur Eğlenceye Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir yabancı turistin keyifli anlarına sahne oldu. Caddelerin suyla dolmasının ardından, turist deniz yatağına uzanarak içeceğini yudumladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağmur, yabancı bir turistin eğlencesi haline dönüştü. Suyla dolan caddede deniz yatağına uzanan bir turist içeceğini yudumlayıp, anın keyfini çıkarırken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Hisarönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi suyla doldu. Yabancı bir turist o anları keyfe dönüştürdü. Elinde karton bardakta içeceğiyle deniz yatağına uzanıp, kendisini suya bıraktı ve vatandaşın da yardım etmesini bir süre kabul etmedi. Yağışın sürmesine aldırış etmeyen turistin rahat tavırları ve yağmur suları içindeki görüntüsü, renkli anlar oluşturdu. Çevredekiler, turistin o anlarını cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.