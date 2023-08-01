Fethiye'de izinsiz çadır ve karavanlar kaldırıldı

Fethiye Şehit Fethi Bey Parkı'nın arkasında bulunan boş arazide kurulan çadır ve karavanlar, Fethiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Karavanlarda kalanlar önceden uyarıldı ve bazıları araziden çıktı. Sahipleri bulunamayan karavanlar ise belediye deposuna kaldırıldı.

Fethiye Şehit Fethi Bey Parkı'nın arkasında bulunan boş arazide kurulan çadır ve karavanlar, Fethiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yaz aylarında önemli bir cazibe merkezi haline gelen Fethiye'de boş araziye izinsiz konuşlanan karavanlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'nın arkasında bulunan boş arazide izinsiz kurulan çadır ve karavanlarda kalanlar güvenlik gerekçesiyle 1 hafta önceden uyarıldı. Uyarıdan sonra bazı karavancılar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olan araziden çıktı. Bölgede karavanları bulunan ama sahipleri bulunamayan karavanlar ise traktör yardımıyla belediye deposuna kaldırıldı. Bölgenin sazlık alan olması nedeniyle de kepçe yardımıyla dere temizlikleri yapıldı. - MUĞLA