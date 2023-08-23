Fethiye Belediyesi Karaçulha Mahallesi'nde Park Yapımına Başladı

Fethiye Belediyesi, Karaçulha Mahallesi'nde 3750 metrekarelik bir alanda park yapımına başladı. Babataşı, Hıdırlık ve Karaçulha parklarındaki çalışmalar ise eş zamanlı olarak devam ediyor.

Fethiye Belediyesi, Karaçulha Mahallesi'nde 3750 metrekarelik bir alanda park yapımına başladı. Babataşı, Hıdırlık ve Karaçulha parklarındaki çalışmalar ise eş zamanlı olarak devam ediyor.

2019 yılından bu yana hizmetlerini sürdüren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Hıdırlık mevki, Karaçulha ve Babataşı Mahalleleri'ne de yeni parklar kazandırıyor. Basketbol sahası, taziye evi, çocuk oyun parkı alanı, özel bitkiler, masalar, çim ve yürüyüş alanları ile banklarla dolu olacak parkta çalışmalar devam ediyor. Söz konusu proje ile Karaçulha'ya hem ferah bir dinlenme alanı hem de taziye evi kazandırılacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacaa, "Fethiye'mizin her köşesine hizmet götürmek için, planladığımız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz sözleri, bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Babataşı, Hıdırlık ve Karaçulha parklarını aynı anda yapıyoruz. Diğer mahallerimiz için de projelerimiz var. Şimdiden mahallelerimize yapılan çalışmalar hayırlı olsun" dedi.