Festivale katılan yaşlı kadın gençliğini yaşadı

Kırşehir'deki halk konserinde yaşananlar, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. 7'den 70'e katılımcılar, eğlenceli anlarla dolu unutulmaz bir gece yaşadı. Festivale katılan yaşlı kadın adeta gençliğini yaşadı.Festivale katılım sağlayan bir kişinin ise telefon kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

YAŞLI KADIN MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİNİ BIRAKTI

Görüntüdeki yaşlı kadın ellerini kaldırdı ve müziğin ritmine kendini bıraktı. Etrafında bulunan gençler yaşlı kadını hayranlıkla izlerken unutulmaz ve eğlenceli anlar yaşandı.