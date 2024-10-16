Üye Girişi
Haberler

Festivale katılan yaşlı kadın gençliğini yaşadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki müzik festivaline katılan bir yaşlı kadın müziğin ritmine kendini bıraktı, dakikalar boyunca dans etti

Kırşehir'deki halk konserinde yaşananlar, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. 7'den 70'e katılımcılar, eğlenceli anlarla dolu unutulmaz bir gece yaşadı. Festivale katılan yaşlı kadın adeta gençliğini yaşadı.Festivale katılım sağlayan bir kişinin ise telefon kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

YAŞLI KADIN MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİNİ BIRAKTI

Görüntüdeki yaşlı kadın ellerini kaldırdı ve müziğin ritmine kendini bıraktı. Etrafında bulunan gençler yaşlı kadını hayranlıkla izlerken unutulmaz ve eğlenceli anlar yaşandı.

Festivale katılan yaşlı kadın gençliğini yaşadı
Haberler.com / Sevgi Çelik - Yaşam

Kültür Sanat Kırşehir Yaşam Müzik

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500

Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

birakin kadincagaz mutlu olsun... zaten ulkede sorunlar boyu asmis, bari teyzem eglensin azicik...

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.