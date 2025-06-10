İnegöl'de Kaplıcada Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Kaplıcada Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya giren Hasan Yıldırım, bir süre sonra fenalaşarak suya düştü. Ailesi, hareketsiz duran Yıldırım'ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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