Feke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Feke'de orman yangını: Havadan müdahale başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına havadan da müdahale başladı.

İlçeye bağlı Menge Mahallesi Koçyazı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arasöz karadan müdahale başladı. Daha sonra ormanlık alana 2 helikopter bir uçakta gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Yangın uçağı ve iki helikopter yangının büyümeden kontrol altına alınması için büyü çara harcıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.