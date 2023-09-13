Feke'de ormanlık alan yangını

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine yangına 4 arasöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve orman işçileri müdahale etmeye başladı. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.