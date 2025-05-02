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Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu

Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu
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Türkiye'nin efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Amerika'da futbol dünyasına farklı bir pencereden giriş yaptı. Çetin, Orlando City Soccer kulübünde minikler futbol liginde menajerlik görevine başladı. Takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Amerika'da sekiz yıldır yaşamını sürdüren Merve Terim Çetin, spor dünyasına yaptığı sürpriz girişle dikkatleri üzerine çekti. Eşinin işleri nedeniyle uzun süredir ABD'de bulunan Çetin, eğitimini psikoloji alanında tamamladıktan sonra futbol arenasına yöneldi. Bu yönelişte oğlunun etkisi büyük oldu.

Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu

Sabah'ın haberine göre, oğlu Yaman'ın da forma giydiği Orlando City Soccer kulübü, minikler kategorisindeki başarılarıyla öne çıkarken, kulüp yönetimi menajerlik pozisyonu için Merve Terim Çetin'e teklif götürdü. Spora ve çocuk gelişimine olan ilgisiyle tanınan Çetin, bu teklifi kabul ederek futbol yönetimine adım attı. Çetin'in çalıştığı takım, Kolombiya, Arjantin, İtalya, Venezuela ve Türkiye'den genç yetenekleri bünyesinde barındırıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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