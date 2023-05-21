Fatih Belediyesi Bahar Şenliği'nde Çocuklar Buluştu

Fatih'te yaşayan çocuklar, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nde buluştu. Nasreddin Hoca'dan Hacivat ile Karagöz oyunlarına, müzik etkinliklerinden çeşitli etkinlik atölyelerine kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Fatih'te yaşayan çocuklar, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nde buluştu. Nasreddin Hoca'dan Hacivat ile Karagöz oyunlarına, müzik etkinliklerinden çeşitli etkinlik atölyelerine kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi, çocukları bahar şenliğinde buluşturdu. Kara Surları Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nde çocuklar, Nasreddin Hoca'dan Hacivat ile Karagöz'e, müzik organizasyonlarından çeşitli etkinlik atölyelerine kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlendi. Her yaştan çocuğun katıldığı şenlikte ebeveynler de organizasyondan memnun olduğunu belirtirken, yeniden benzer etkinliklerin yapılmasını istedi.

"Çiçek ektim ve kitap ayracı yaptım"

Etkinliğe katılan çocuklardan Defne Özbayram, "Bahar şenliğinde çok eğlendim. Bir sürü etkinliğe katıldım. Çiçek ektim ve kitap ayracı yaptım. Etkinlikleri çok beğendim" dedi.

Rüya Özbayram ise, "Bahar Şenliği'nde paten sürdüm, kitap ayracı yaptım, kardeşimle oynadım. Etrafı gezdim ve çok güzel etkinlikler vardı. Tekrar olmasını isterim, çünkü çok eğlendim" diyerek etkinliklerin gelecek yıllarda da yapılmasını istedi.

Kızlarını Bahar Şenliği'ne getirdiğini belirten anne ise, "Evime çok yakındı. Ben de kızlarımı eğlendirmek için geldim. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Kızlarım paten kaydı, çeşitli etkinliklere katıldı ve burada kahvaltı yaptık. Bizim için çok eğlenceliydi" diye konuştu. - İSTANBUL