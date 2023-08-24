Faslı kadın turist ırkçılığa uğradığını iddia etti, gözyaşlarıyla o anları anlattı

İstanbul'a gelen Faslı bir turist kadın, ırkçılığa uğradığını iddia ederek bir video yayınladı. Taksi sırası beklediği esnada ırkçı saldırıya maruz kaldığını öne süren kadın, ağlayarak çektiği videosunda, "Ben buraya gelirken yalnızca sizin hava yollarınıza 2 bin euro verdim. Herkese söylüyorum, Türkiye'ye gelmeyin. Türkler dünyanın en ırkçı insanları." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ziyaret eden Faslı bir turist, taksi sırası beklediği esnada ırkçı saldırıya maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyadan video paylaşan kadın, takipçilerine 'Türkiye'ye gelmeyin' çağrısında bulundu.

TAKSİ SIRASINDA IRKÇI SALDIRI İDDİASI

İsmi öğrenilemeyen bir kadın turist, İstanbul'da taksi sırası beklerken ırkçı saldırıya uğradığını iddia ederek bir video yayınladı.

"TÜRKİYE'YE GELMEYİN"

Videosunda gözyaşlarına hakim olamayan kadın, "Ben buraya gelirken yalnızca sizin hava yollarınıza 2 bin euro verdim. Otel ve diğer harcamalar hariç. Siz ise bize bu muameleyi layık görüyorsunuz. Herkese söylüyorum bunların ülkesine gelmeyin. Türkler dünyanın en ırkçı insanları." ifadelerini kullandı.