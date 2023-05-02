Ezani dinlerken kızının vurulduğu tüfeğin sesini duydu

EZANI DİNLERKEN KIZININ VURULDUĞU TÜFEĞİN SESİNİ DUYDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini takıntı haline getiren Başaran Çevikoğlu tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in ailesi, kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü. Olay gün oruç tutan Emine Sönmez'in ezanı dinlerken, akşam yemeğine kendisine gelecek olan kızını vuran tüfeğin sesini duyduğu ortaya çıktı. Kızının cenazesi başında gözyaşı döken Emine Sönmez (55) "Günahsız çocukları toprağa veriyoruz artık vermeyelim. Son bulsun bu kadın cinayetleri. Yeter artık dayanamıyoruz. 'Merhaba dedi' diye çocuklarımızı toprağa vermeyelim. Ben onu gelin edecektim, toprağa vermeyecektim. Bir tane çocuğumuzu daha koruyamadık. Koruyamadık yavrumu. Yemeğe geliyordu, oruç tutmuştum. 'Gel kızım" dedim. 'Sen ararsın ben gelmem mi' dedi. Evimize bir apartman kala indirmiş çocuğumu. Önce arabayla, sonra pompalı tüfekle vurmuş çocuğumu. Silah sesini duydum ama konduramadım çocuğuma. Ezanı dinliyordum, orucumu açacaktım" dedi.

Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük),