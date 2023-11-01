Eyüpsultan'da Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Ev Temizliği Düzenli Olarak Yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yalnız yaşayan, kimsesiz, engelli ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Temizlik ekibi evlerin temizliğini yaparken aynı zamanda vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet ediyor.

Eyüpsultan'da yalnız yaşayan, kimsesiz, engelli ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği engelli ve yaşlı hizmetleri birimi tarafından düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaşlı ve temel ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan vatandaşların evlerinin temizliği bayramlar gibi özel günler haricinde de rutin olarak 3 haftada bir gerçekleştiriliyor. Her gün bir mahallede sahaya çıkan 12 kişilik temizlik ekibi 2'şerli gruplar halinde tespit edilen evleri köşe bucak temizliyor. Eyüpsultan Belediyesi saha ekipleri gün içinde 6 ile 10 arasında evi temizleyerek toplam 570 vatandaşın evine bu hizmeti götürdü. Ekipler temizliğin yanı sıra vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmelerini de sağlıyor.

"Hayatımı kolaylaştırdılar"

Evde temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızdan biri de görme engelli olan 65 yaşındaki Dursun Kaymakçılar, "Ben görme engelli olduğum ve sekiz ay önce eşimi kaybettiğim için ev işleri benim için zor oluyordu. O yüzden belediyemize bu hizmetinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hayatımı kolaylaştırdılar. Bu hizmeti sunan ve evlerimize kadar getiren Başkan Deniz Köken'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Verilen bu hizmetten çok memnunuz"

Bir senedir evde temizlik hizmetinden yararlanan 84 yaşındaki Fethi Gündüz ve 82 yaşındaki eşi Şadiye Gündüz ise, "Yapandan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Çok memnunuz. Bir senedir bu hizmetten yararlanıyoruz. Eşim yürümekte zorluk çekiyor, tuvalete bile tutunarak gidiyor. O yüzden bu verilen hizmet bizim çok işimizi görüyor. Başkanımız Deniz Köken'den Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel temizlik yapıyorlar"

Yalnız yaşayan 87 yaşındaki Dürdane Ülker Karahan, "Bir senedir bu hizmeti alıyorum. Rahatsızlandığım için göğsümden ameliyat oldum. Her şeyi kendim yapabiliyorum ama kollarımdan da ameliyatlı olduğum için eşyaları yerinden oynatamıyorum. Temizlik de güç gerektiren bir iş olduğu için kendim yapamıyorum. Onun için yardım istedim, Allah razı olsun başkanımız Deniz Köken'de gönderdi. Sağ olsunlar 15 günde bir geliyorlar ve çok güzel temizlik yapıyorlar. Bu hizmetten çok memnunum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL