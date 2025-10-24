Haberler

Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek isteyenlerin yoğunluğu kameralara yansıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek isteyenlerin yoğunluğu kameralara yansıdı Haber Videosunu İzle
Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek isteyenlerin yoğunluğu kameralara yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi manzarasıyla evlenme teklifi etmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

  • Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklifi etmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.
  • Yoğunluk kameralarca kaydedildi.
  • Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyaca ünlü Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklifi etmek isteyen çiftlerin yoğunluğu dikkat çekti.

YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI

Şehrin simgelerinden biri olan kule önünde romantik anlar yaşamak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralarca kaydedildi. O görüntüler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.