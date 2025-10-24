Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek isteyenlerin yoğunluğu kameralara yansıdı

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyaca ünlü Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklifi etmek isteyen çiftlerin yoğunluğu dikkat çekti.

YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI

Şehrin simgelerinden biri olan kule önünde romantik anlar yaşamak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralarca kaydedildi. O görüntüler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.