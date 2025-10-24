Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek isteyenlerin yoğunluğu kameralara yansıdı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi manzarasıyla evlenme teklifi etmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyaca ünlü Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklifi etmek isteyen çiftlerin yoğunluğu dikkat çekti.
Şehrin simgelerinden biri olan kule önünde romantik anlar yaşamak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralarca kaydedildi. O görüntüler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.