Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Ak Parti, aile kurumunu güçlendirmek ve boşanmaların önüne geçmek amacıyla evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik denetim uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

EVLENECEK ÇİFTLER PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni sistem kapsamında evlenecek çiftler, sağlık kontrolünün yanı sıra psikososyal değerlendirmeden de geçirilecek. Böylece, şiddete eğilim, psikolojik rahatsızlıklar veya sosyoekonomik uyumsuzluklar erken dönemde tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EVLİLİK SONRASINI DA KAPSAYACAK

Kurulacak danışmanlık mekanizması, yalnızca evlilik öncesini değil, evlilik sonrasını da kapsayacak. Çiftler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, uzman desteğiyle sorunların çözülmesi sağlanacak. Eğer boşanma kaçınılmaz hale gelirse taraflara doğru rehberlik hizmeti verilecek.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM OLACAK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti yetkilileri, birçok çiftin evlendikten sonra sorun oluşturabilecek durumları birbirinden sakladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil veya kültürel farklılıklar çoğu zaman dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, ilerleyen süreçte şiddetli geçimsizlik ve boşanmalara yol açabiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi, çiftlerin daha şeffaf ve bilinçli adımlar atmasını sağlayacak. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım olacak."

İLK ADIM ERZURUM'DA ATILACAK

Projeye hız kazandırmak için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde cuma günü (19 Eylül) Erzurum'da "Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı" düzenlenecek. Adalet, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra akademisyenler ve alan uzmanları da çalıştaya katılacak.